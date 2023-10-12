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Дмитрий Хохлов: если сборная России не будет играть, в чём смысл её существования?

Дмитрий Хохлов: если сборная России не будет играть, в чём смысл её существования?
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Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Камеруна.

«Любой матч важен. Есть специальные паузы для игр сборных. Если мы не будем играть, тогда смысл существования сборной России? Играть нужно обязательно. В нынешних условиях соперников выбирать не приходится. Камерун — достойная сборная для спарринга. Результат в товарищеских матчах психологически важен. Побеждать всегда хочется. Любой футболист, выходя на поле, должен быть с одной мыслью — выиграть матч. До этого играли вничью, но это надо забывать. Нужно двигаться дальше», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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