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Игрок «Ювентуса» Фаджоли признался в том, что делал ставки на футбольные матчи

Игрок «Ювентуса» Фаджоли признался в том, что делал ставки на футбольные матчи
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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли признался следователям в том, что он делал ставки на футбольные матчи. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, с целью смягчения наказания для Фаджоли его адвокаты подчёркивают, что он никогда не ставил на матчи команд, за которые выступал. Также они отмечают, что у футболиста есть игровая зависимость, из-за которой он уже в юношеском возрасте начал активно играть в покер.

В том случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф, начиная с суммы в € 25 тысяч.

Напомним, ранее появилась информация, что футболист делал ставки на нелегальных платформах, согласно тому, что было проверено следователями, которые получили доступ к его и многим другим профилям.

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