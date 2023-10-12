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Сборная Грузии деклассировала Тайланд, забив восемь мячей. Микаутадзе оформил покер

Сборная Грузии деклассировала Тайланд, забив восемь мячей. Микаутадзе оформил покер
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Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч между сборными Грузии и Тайланда. Команды играли на стадионе «Михаил Мески» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Грузия одержала победу со счётом 8:0.

В первом тайме грузинская национальная команда забила шесть мячей. Трижды отличился форвард амстердамского «Аякса» Жорж Микаутадзе. Дубль оформил нападающий французского «Бордо» Зурико Давиташвили. Ещё один мяч на счету защитника итальянского «Кремонезе» Луки Лочошвили. Во второй половине встречи хозяева поля смогли забить ещё два мяча. На 56-й минуте покер оформил Микаутадзе, а на 66-й минуте последний гол в матче забил вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

15 октября сборная Грузии сыграет с Кипром в рамках отборочного турнира Евро-2024.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
8 : 0
Таиланд
1:0 Давиташвили – 9'     2:0 Лочошвили – 12'     3:0 Микаутадзе – 24'     4:0 Микаутадзе – 37'     5:0 Микаутадзе – 41'     6:0 Давиташвили – 44'     7:0 Микаутадзе – 56'     8:0 Кварацхелия – 66'    
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