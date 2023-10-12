Нападающий сборной России Чалов прокомментировал победу в матче с Камеруном

Форвард сборной России Фёдор Чалов высказался о победе в матче с Камеруном (1:0).

«Первый гол за сборную — мечта сбылась. Почему так долго пришлось ждать этого мяча? Всё, что ни делается, всё к лучшему. Рад, что получилось забить. Самое главное, что мы победили.

Насколько наигранный был стандарт в моменте с голом? Разыгрывали и готовили стандарт, в целом всё как должно было быть. Я не по плану сыграл — и получилось. Я должен был на ближнюю бежать. Увидел, что футболисты Камеруна свалились на ближнюю, туда бежать смысла не было.

Успел ли испугаться в моменте с голом, ведь нога защитника Камеруна была рядом с головой? Я даже не увидел, если честно. Должен был, наверное, с первой подачи забивать, но вратарь отбил, и получилось, что потом я первый на мяче оказался. Я из глубины отдавал Волкову передачу, но не успевал уже в штрафной замыкать. У нас взаимозаменяемость. Если Далер Кузяев уходил на ближнюю, я шёл в подбор. Не всегда получался прессинг. После него были лёгкие потери, из‑за этого приходилось больше играть в отборе. Убрать потери — было бы проще, и счёт был бы другим.

Замена уже в перерыве? Я думаю, у Валерия Георгиевича надо спросить. Скорее всего, это было заготовлено. Честно, не знаю. Впечатления от игроков Камеруна? Очень хорошая команда, физически сильные. Мы прекрасно понимали это, понимали, что нужно играть через пас и быстрее, тогда у нас будет больше свободы», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».