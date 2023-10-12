«Бавария» определилась, кем заменит Мануэля Нойера на вратарской позиции

Руководство «Баварии» приняло решение относительно того, кто в ближайшем будущем заменит Мануэля Нойера на вратарской позиции в мюнхенском клубе. Об этом сообщает журналист Себастиан Дэнис в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» поддерживает тесную связь с окружением голкипера дортмундской «Боруссии» Грегором Кобелем, так как считает, что именно он должен стать идеальным сменщиком Нойера. Подчёркивается, что руководство мюнхенского клуба не настораживает тот факт, что на прошлой неделе 25-летний футболист продлил трудовое соглашение со «шмелями» до 2028 года. В свою очередь, «Боруссия» будет готова отпустить швейцарского вратаря в другой клуб только за сумму в размере € 70-80 млн.

Напомним, ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.