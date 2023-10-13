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Экс-тренер женской сборной Испании Вильда возглавил национальную команду Марокко

Экс-тренер женской сборной Испании Вильда возглавил национальную команду Марокко
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Бывший главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда был назначен наставником женской национальной команды Марокко. Об этом информирует AS.

Сообщается, что Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) заключила трудовое соглашение с Вильдой на четыре года. Испанскому тренеру понравился проект, представленный ему FRMF. Подчёркивается, что Вильда приходит в сборную Марокко вместе со своим тренерским штабом.

Напомним, минувшим летом женская сборная Испании под руководством Вильды выиграла чемпионат мира. Однако затем 42-летний специалист был уволен. По информации появляющейся в СМИ, увольнение было связано с тем, что Вильда поддержал экс-главу Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса в скандале с его поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

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