Экс-тренер женской сборной Испании Вильда возглавил национальную команду Марокко

Бывший главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда был назначен наставником женской национальной команды Марокко. Об этом информирует AS.

Сообщается, что Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) заключила трудовое соглашение с Вильдой на четыре года. Испанскому тренеру понравился проект, представленный ему FRMF. Подчёркивается, что Вильда приходит в сборную Марокко вместе со своим тренерским штабом.

Напомним, минувшим летом женская сборная Испании под руководством Вильды выиграла чемпионат мира. Однако затем 42-летний специалист был уволен. По информации появляющейся в СМИ, увольнение было связано с тем, что Вильда поддержал экс-главу Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса в скандале с его поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.