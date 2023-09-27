Появились новые обвиняемые по делу Рубиалеса о поцелуе Дженни Эрмосо

Стали известны имена новых обвиняемых по делу экс-президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку Дженни Эрмосо после финала женского чемпионата мира минувшим летом. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что в этом уголовном деле был изменён процессуальный статус экс-тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды и директора национальной команды Альберта Луке. Если раньше они проходили по делу как свидетели, то теперь судья Национального судебного заседания присвоил им статус обвиняемых.

По данным источника, Вильда и Луке оказывали давление на Эрмосо, стараясь сделать так, чтобы она публично оправдала Рубиалеса, который поцеловал её в губы на церемонии награждения после победы на женском чемпионате мира. Отмечается, что по просьбе Рубиалеса мужчины приезжали на Ибицу, где и оказывали давление на футболистку.