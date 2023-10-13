Уругвай вырвал ничью в матче квалификации к ЧМ-2026 с Колумбией

Завершился матч 3-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Колумбии и Уругвая. Команды играли на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пьеро Гомесом (Чили). Итоговый результат — 2:2.

На 35-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес с передачи Сантьяго Ариаса. В начале второго тайма защитник гостей Матиас Оливера сравнял счёт. Но уже через пять минут полузащитник Матеус Урибе вновь вывел колумбийцев вперёд. Ему ассистировал Хамес Родригес. Колумбия доигрывала матч в меньшинстве после удаления Камило Варгаса на 87-й минуте. Гости смогли отыграться усилиями нападающего Дарвина Нуньеса, который реализовал пенальти на 90+1-й минуте.

Колумбия занимает третье место в группе, набрав пять очков за три матча. Уругвай располагается на четвёртой строчке, заработав четыре очка.