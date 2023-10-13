Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уругвай вырвал ничью в матче квалификации к ЧМ-2026 с Колумбией

Уругвай вырвал ничью в матче квалификации к ЧМ-2026 с Колумбией
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Колумбии и Уругвая. Команды играли на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пьеро Гомесом (Чили). Итоговый результат — 2:2.

На 35-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес с передачи Сантьяго Ариаса. В начале второго тайма защитник гостей Матиас Оливера сравнял счёт. Но уже через пять минут полузащитник Матеус Урибе вновь вывел колумбийцев вперёд. Ему ассистировал Хамес Родригес. Колумбия доигрывала матч в меньшинстве после удаления Камило Варгаса на 87-й минуте. Гости смогли отыграться усилиями нападающего Дарвина Нуньеса, который реализовал пенальти на 90+1-й минуте.

Колумбия занимает третье место в группе, набрав пять очков за три матча. Уругвай располагается на четвёртой строчке, заработав четыре очка.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 3-й тур
12 октября 2023, четверг. 23:30 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 2
Уругвай
1:0 Родригес – 35'     1:1 Оливера – 47'     2:1 Урибе – 52'     2:2 Нуньес – 90+1'    
Удаления: Варгас – 87' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android