«Салют» с разрешения РФС заявил вратаря из Медиалиги, игравшего в Испании и Эстонии

Голкипер Кирилл Кашеутов присоединился к белгородскому «Салюту», сообщает официальный сайт клуба. 24-летний футболист перебрался в команду Второй лиги из Медиалиги. Комитет РФС по статусу игроков разрешил заявить вратаря вне регистрационного периода.

Кашеутов — воспитанник футбольных академий «Сибири» и «Кубани». В составе КубГУ он был чемпионом Европы среди студентов, играл за студенческую сборную России. Вратарь выступал за «Черноморец», «Форте» и «Зоркий». В 2021 году перебрался в Европу. Там он играл в Эстонии за клуб «Ида-Вирумаа Альянс», затем в Испании за команду «Фуэнлабрада Промесас Мадрид 2021» и «Леганес» С.

В прошлом году Кашеутов вернулся в Россию, сначала выступал за «Распадскую» из Междуреченска, а затем переехал в Москву и стал играть в Медийной футбольной лиге. Сперва он был вратарём ФК «Матч», а текущий сезон провёл в «Бей Беги» — команде Александра Соболева и Георгия Джикии.

«Салют» занимает последнее, 10-е место в серебряной группе дивизиона A Второй лиги.