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Аргентина с минимальным счётом победила Парагвай в матче отбора к ЧМ-2026

Аргентина с минимальным счётом победила Парагвай в матче отбора к ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Парагвая. Команды играли на стадионе «Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом (Бразилия). Аргентина одержала победу со счётом 1:0.

На третьей минуте единственный мяч в матче забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди с передачи Родриго Де Пауля. Аргентинский нападающий Лионель Месси начинал матч в запасе и вышел на замену на 53-й минуте вместо Хулиана Альвареса.

Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча. Парагвай располагается на седьмой строчке, заработав одно очко.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 3-й тур
13 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Парагвай
1:0 Отаменди – 3'    
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