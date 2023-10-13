Аргентина с минимальным счётом победила Парагвай в матче отбора к ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Парагвая. Команды играли на стадионе «Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом (Бразилия). Аргентина одержала победу со счётом 1:0.
На третьей минуте единственный мяч в матче забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди с передачи Родриго Де Пауля. Аргентинский нападающий Лионель Месси начинал матч в запасе и вышел на замену на 53-й минуте вместо Хулиана Альвареса.
Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча. Парагвай располагается на седьмой строчке, заработав одно очко.
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