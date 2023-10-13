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«Реал» ведёт переговоры с Зиданом о его возвращении на пост главного тренера команды

Французский специалист Зинедин Зидан может вернуться в мадридский «Реал».

Как сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito, основным кандидатом на смену Карло Анчелотти в «Реале» является Зидан. Стороны ведут переговоры о возобновлении сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Анчелотти продолжит карьеру в сборной Бразилии.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка. В следующем туре команда встретится с «Севильей». Матч состоится 21 октября.