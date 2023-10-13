Непомнящий — об игре с Камеруном: рад, что словно снова вернулся на 30 лет назад

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о товарищеском матче между сборными России и Камеруна. Игра завершилась победой россиян со счётом 1:0.

«Наши были немного зажаты в первом тайме, но потом разбегались. Более справедливым счётом была бы ничья, но я доволен победой, наши ребята приложили максимум усилий. Не скажу, что это потолок нашей команды, но видно, что сборная может играть на таких скоростях.

Приятно, что я наносил символический удар в матче. Рад, что словно снова вернулся на 30 лет назад», — сказал Непомнящий в эфире «Матч ТВ».

Под руководством Непомнящего сборная Камеруна на ЧМ-1990 дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Англии. В группе с Румынией, Аргентиной и СССР камерунцы заняли первое место, а сборная Советского Союза — последнее.