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«Что это такое?» Ловчев раскритиковал Алексея Миранчука за игру в матче с Камеруном

«Что это такое?» Ловчев раскритиковал Алексея Миранчука за игру в матче с Камеруном
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука за игру в составе сборной России в товарищеском матче с Камеруном (1:0). Ловчев упрекнул Миранчука в отсутствии желания доказывать свою состоятельность.

«Алексей Миранчук — игрок тонкий, с техникой, но не выделяется совершенно, потому что сидит на лавке у себя в клубе — два выхода на замену в чемпионате — куда это годится? Более того, по его интервью я вижу какого-то унылого парня, который не рвётся в сборной возместить недостаток этой игровой практики. Мол, я не в лучшей форме… Что это такое? Ну приди к тренеру, попросись — дайте время, я буду рвать! Ну вы в сборную приехали, соответствуйте! Я не вижу спортивной злости, желания вырывать своё там, где в тебя верят», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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