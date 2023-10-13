Деньги за билеты на матч «Амкар» — «Авангард» будут пожертвованы пострадавшим в ДТП

Все вырученные средства с продажи билетов на игру пермского «Амкара» с курским «Авангардом» будут направлены на помощь семьям, пострадавшим в недавнем ДТП с участием воспитанников «Амкара», сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Матч 14-го тура Leon-Второй лиги состоится 14 октября. Команды будут играть на стадионе «Звезда» в Перми. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Напомним, в ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург разбилась машина с четырьмя футболистами команды «Уралец-ТС», выступающей во Второй лиге. Клубная пресс-служба сообщила, что защитник команды Евгений Ситников погиб на месте от полученных травм.

Также стало известно, что другой футболист, Кирилл Кочетов, находится в тяжёлом состоянии в больнице. А Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных повреждений в автокатастрофе.