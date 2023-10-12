Четыре футболиста из Второй лиги попали в автокатастрофу. Один из них погиб на месте

В ночь на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург разбилась машина с четырьмя футболистами команды «Уралец-ТС», выступающей во Второй лиге. Клубная пресс-служба сообщила, что защитник команды Евгений Ситников погиб на месте от полученных травм.

Также стало известно, что другой футболист, Кирилл Кочетов, находится в тяжёлом состоянии в больнице. А Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных повреждений в автокатастрофе. Об этом сообщила пресс-служба пермского «Амкара», воспитанниками которого эти игроки являются.

«Футбольный клуб «Амкар Пермь» выражает искренние соболезнования родным и близким Жени Ситникова и молится за здоровье Кирилла Кочетова», — написала пресс-служба красно-чёрных.