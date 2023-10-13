Кобелев: Камерун выглядел бы по-другому в официальном матче — в Москву приехали отдохнуть

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по итогам матча между сборными России и Камеруна (1:0).

«По сравнению с прошлыми матчами сборной России игра с Камеруном удалась. Было шоу, пришло много болельщиков. Самое главное, что победили. Мы увидели оптимальный состав, за исключением Головина, Захаряна и Миранчука, который имеет мало игровой практики. В составе были сильнейшие футболисты, а не те 50 человек, которые зачем-то вызывались. Но мы видели, что в обороне много проблем. Камерун мог один-два забить, если бы были хладнокровнее. Нужно ещё выстраивать игру в защите. Но был прессинг, который говорит, что футболисты адаптировались к системе Карпина.

Камерун приехал отдохнуть, сыграть товарищеский матч, их поселили в центре Москвы. Конечно, Камерун выглядел бы по-другому, если бы это был официальный матч», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.