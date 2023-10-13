Радимов: те, кто вчера сыграл — и есть основной состав сборной России на данный момент

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал матч российской национальной команды с Камеруном (1:0).

«Мне понравилась игра сборной, хороший результат с достойным соперником. Игроки быстро двигались, хорошо атаковали. Показали то, что хотелось видеть. Карпин где-то проверял, и правильно делал, но где-то может перебарщивал. Сейчас он понял, что к чему.

Думаю, костяк определён, те, кто вчера сыграл — и есть основной состав на данный момент. Плюс-минус одна-две фигуры. Мы играли против участника чемпионата мира, очень классной команды. Сыграли хорошо, мне понравилось. Думаю, это говорит о том, что мы будем готовы к официальным матчам в случае возвращения», — приводит слова Радимова Metaratings.