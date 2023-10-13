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Билялетдинов: Камерун мог забить, спасибо Сафонову, который выручил

Билялетдинов: Камерун мог забить, спасибо Сафонову, который выручил
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Экс-полузащитник «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов подвёл итоги товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0).

«Неплохой матч, счёт мог быть другим. «На ноль» сыграли — уже хорошо. Камерун имел шансы забить, нужно сказать спасибо Сафонову, который выручил. Раза три-четыре получали выход один на один. Была проблема в защите в первом тайме и начале второго. Сафонов предотвратил гол в наши ворота. Хорошая атмосфера, соперник не валял дурака, и наши ребята играли достаточно организованно.

Немножко не хватило стабильности, чтобы весь матч провести на одном уровне, отрезками выглядели неплохо. Насколько важным было участие Матвея Сафонова в этом матче? Не знаю, кто мог бы сыграть лучше. Сафонов отработал очень неплохо. Лучший игрок в составе нашей команды, исходя из того, что он предотвратил три-четыре момента, которые могли закончиться голом», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

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