Игрок «Реала» Кроос: индивидуальные награды не нужны в командном виде спорта

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением относительно индивидуальной награды «Золотой мяч».

«Моё мнение таково, что индивидуальные награды не нужны в командном виде спорта. Я всегда это говорил и придерживаюсь этого. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл. Это престижно, но не имеет значения. Существует огромная разница. Моя философия заключается в том, что я не считаю это чем-то важным или не считаю, что это настолько важно, как другие футболисты. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл», — приводит слова Крооса Goal.com.

Напомним, три футболиста мадридского «Реала» претендуют на то, чтобы получить «Золотой мяч» в 2023 году: Джуд Беллингем, Лука Модрич и Винисиус Жуниор.

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