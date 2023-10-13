Тони Кроос назвал лучшего футболиста в истории

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своём бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Играть вместе с Криштиану Роналду было потрясающе. Он является лучшим игроком в истории футбола», — приводит слова Крооса Madrid Universal.

В нынешнем сезоне Роналду отметился 11 голами и шестью голевыми передачами в 11 сыгранных матчах во всех турнирах. После девяти туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на третьей позиции с 19 очками.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение португальского футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

Болельщики из Китая потратили $ 2000, чтобы увидеть Роналду: