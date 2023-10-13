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Дубль Мбаппе в матче с Нидерландами помог Франции досрочно выйти на Евро-2024

Дубль Мбаппе в матче с Нидерландами помог Франции досрочно выйти на Евро-2024
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Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы B, где встретились сборные Нидерландов и Франции. Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Франция одержала победу над Нидерландами со счётом 2:1.

В самом начале встречи, на седьмой минуте, нападающий гостей Килиан Мбаппе открыл счёт в матче, выведя Францию вперёд. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Мбаппе забил свой второй мяч во встрече, удвоив преимущество Франции. В конце матча, на 84-й минуте, Квилиндсхи Хартман смог поразить ворота гостей, отыграв один мяч. Нидерланды пробовали отыграться до конца встречи, но сделать это не сумели.

Таким образом, после шести проведённых матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции набрала 18 очков и занимает первое место в группе B, напрямую квалифицировавшись в финальную часть Евро-2024. В свою очередь, Нидерланды расположились на третьем месте, проведя пять матчей, в которых заработали девять очков.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 7-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Мбаппе – 53'     1:2 Хартман – 83'    
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