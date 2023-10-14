Тренер сборной Ганы Хьютон надеется, что Эдди Нкетиа предпочтёт сборную Ганы Англии

Главный тренер национальной команды Ганы Крис Хьютон не теряет надежды на то, что нападающий сборной Англии и лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа предпочтёт выступать именно в составе «чёрных звёзд».

«Некоторые игроки очень чётко представляют, чего они хотят. Некоторые не так уверены, а некоторые хотят посмотреть, как будут развиваться события. Я думаю, что именно так было и с Эдди. Мы бы никогда не сказали «никогда» его желанию играть за сборную Ганы. Но это всегда зависит от того, чего хочет игрок», — приводит слова Хьютона The Sun.

Также источник подчёркивает, что, даже несмотря на участие Нкетиа в товарищеском матче сборной Англии с Австралией, который состоялся вчера, 13 октября и в котором 24-летний футболист принимал участие, он всё равно сохраняет право поменять спортивное гражданство.