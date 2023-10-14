Англия одержала минимальную победу над Австралией в товарищеском матче

Вчера, 13 октября, прошёл товарищеский матч, где встретились сборные Англии и Австралии. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Стефани Фраппаром (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Англия одержала минимальную победу над Австралией со счётом 1:0.
В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счёт в матче, и на перерыв коллективы ушли без забитых голов. Однако в начале второго тайма Англия сумела открыть счёт — на 57-й минуте с передачи Джека Грилиша отличился нападающий Олли Уоткинс. Больше голов во встрече не было.
Напомним, следующий матч сборная Англии проведёт в рамках 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024. В очередном матче группы C англичанам будет противостоять сборная Англии. Встреча пройдёт 17 октября, начало матча — в 21:45 по московскому времени.
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