Англия одержала минимальную победу над Австралией в товарищеском матче

Вчера, 13 октября, прошёл товарищеский матч, где встретились сборные Англии и Австралии. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Стефани Фраппаром (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Англия одержала минимальную победу над Австралией со счётом 1:0.

В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счёт в матче, и на перерыв коллективы ушли без забитых голов. Однако в начале второго тайма Англия сумела открыть счёт — на 57-й минуте с передачи Джека Грилиша отличился нападающий Олли Уоткинс. Больше голов во встрече не было.

Напомним, следующий матч сборная Англии проведёт в рамках 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024. В очередном матче группы C англичанам будет противостоять сборная Англии. Встреча пройдёт 17 октября, начало матча — в 21:45 по московскому времени.