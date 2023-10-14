Корнаухов: Сафонов является одним из лучших вратарей для сборной России прямо сейчас

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов положительно отозвался об игре голкипера Матвея Сафонова в матче между сборными России и Камеруна.

«Сафонова упрекали в прошлом сезоне, концовка которого ему не удалась. Этот чемпионат он начал очень здорово, до матча с «Ростовом» он выглядел шикарно и очень уверенно. В игре с «Ростовом» не совсем хорошо он играл ногами. Но это был разовый случай. Уже в матче за сборную он показал, что на самом деле очень спокоен, сосредоточен и является одним из лучших вратарей для сборной России прямо сейчас», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Следующий товарищеский матч национальной команды пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.