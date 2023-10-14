Агент защитника сборной Казахстана заявил об уходе игрока из «Химок» зимой

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Химок» Льва Скворцова, высказался о будущем своего клиента.

«Ситуация, безусловно, тяготит Льва, и зимой мы однозначно перейдём в другой клуб. В принципе, это можно было сделать летом, но Андрей Талалаев хотел его оставить. Лёва пошёл навстречу главному тренеру. И сейчас происходит то, что происходит.

Есть ли уже предложения? Были и есть. Другое дело, что у него контракт до мая. Лёву не устраивает вся эта ситуация. Он играет в основном составе сборной Казахстана, которая творит чудеса и ставит рекорды», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги защитник сборной Казахстана принял участие в семи встречах. Также на счету 23-летнего футболиста один матч в Пути регионов Фонбет Кубка России.