Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент защитника сборной Казахстана заявил об уходе игрока из «Химок» зимой

Агент защитника сборной Казахстана заявил об уходе игрока из «Химок» зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Химок» Льва Скворцова, высказался о будущем своего клиента.

«Ситуация, безусловно, тяготит Льва, и зимой мы однозначно перейдём в другой клуб. В принципе, это можно было сделать летом, но Андрей Талалаев хотел его оставить. Лёва пошёл навстречу главному тренеру. И сейчас происходит то, что происходит.

Есть ли уже предложения? Были и есть. Другое дело, что у него контракт до мая. Лёву не устраивает вся эта ситуация. Он играет в основном составе сборной Казахстана, которая творит чудеса и ставит рекорды», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги защитник сборной Казахстана принял участие в семи встречах. Также на счету 23-летнего футболиста один матч в Пути регионов Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Талалаев: Рыжиков заходит в «Химки» в статусе моего помощника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android