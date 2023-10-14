Первая лига: расписание матчей 14-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 14 октября, матчем между футбольным клубом «СКА-Хабаровск» и тульским «Арсеналом» стартует 14-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

14 октября, суббота:

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» (Тула) — 11:30 мск;

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Шинник» (Ярославль) —14:00 мск;

«Сокол» (Саратов) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 14:00 мск;

«Динамо» (Махачкала) — «Черноморец» (Новороссийск) — 16:00 мск;

«Тюмень» — «Волгарь» (Астрахань) — 16:00 мск;

«Алания» (Владикавказ) — «Ленинградец» (Ленинградская область) — 17:00 мск;

«Кубань» (Краснодар) — «Торпедо» (Москва) — 17:30 мск;

«Химки» — «Енисей» (Красноярск) — 18:00 мск;

«Родина» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 20:00 мск.