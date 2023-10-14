«СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал» не смогли выявить победителя

Сегодня, 14 октября, состоялся матч 14-го тура Мелбет Первой лиги между футбольным клубом «СКА-Хабаровск» и тульским «Арсеналом». Команды играли на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Стартовый свисток прозвучал в 11:30 по московскому времени. Встреча завершилась вничью 1:1.
В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 62-й минуте — отличился форвард тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво. Стоит отметить, что этот гол стал для 20-летнего нигерийца восьмым в чемпионате. Хозяева практически сразу же смогли отыграться — на 65-й минуте нападающий Альбек Гонгапшев отправил мяч в ворота Никиты Кокарева.
После этой игры в активе обеих команд стало по 19 очков. «СКА-Хабаровск» занимает седьмую строчку турнирной таблицы, а «Арсенал» расположился на восьмой позиции. У лидирующей «Алании» 25 очков.
- 14 октября 2023
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