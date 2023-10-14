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«СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал» не смогли выявить победителя

«СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал» не смогли выявить победителя
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Сегодня, 14 октября, состоялся матч 14-го тура Мелбет Первой лиги между футбольным клубом «СКА-Хабаровск» и тульским «Арсеналом». Команды играли на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Стартовый свисток прозвучал в 11:30 по московскому времени. Встреча завершилась вничью 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 62-й минуте — отличился форвард тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво. Стоит отметить, что этот гол стал для 20-летнего нигерийца восьмым в чемпионате. Хозяева практически сразу же смогли отыграться — на 65-й минуте нападающий Альбек Гонгапшев отправил мяч в ворота Никиты Кокарева.

После этой игры в активе обеих команд стало по 19 очков. «СКА-Хабаровск» занимает седьмую строчку турнирной таблицы, а «Арсенал» расположился на восьмой позиции. У лидирующей «Алании» 25 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 14-й тур
14 октября 2023, суббота. 11:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Окоронкво – 62'     1:1 Гонгапшев – 65'    
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