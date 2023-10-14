Объявлены судейские назначения на матчи 5-го раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил имена судей, которые обслужат 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
17 октября (вторник)
«СКА-Хабаровск» – «Амкар» (Пермь): судья – Владимир Шамара, ассистенты судьи – Максим Белокур, Александр Захаров; резервный судья – Иван Пожидаев; инспектор – Андрей Комаров.
18 октября (среда)
«Динамо-Владивосток» – «Ротор» (Волгоград): судья – Максим Чембулатов, ассистенты судьи – Александр Павлов, Никита Матиеску; резервный судья – Максим Скорочкин; инспектор – Игорь Писанко.
«Волгарь» (Астрахань) – «Енисей» (Красноярск): судья – Владимир Фалов, ассистенты судьи – Рустам Равилов, Андрей Кужелев; резервный судья – Дмитрий Прокопов; инспектор – Виктор Лебедев.
«Черноморец» (Новороссийск) – «КАМАЗ» (Набережные Челны): судья – Ярослав Хромей, ассистенты судьи – Артур Тиракьянц, Денис Мирошник; резервный судья – Виктор Лацвиев; инспектор – Виктор Клепиков.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Форте» (Таганрог): судья – Юрий Матвеев, ассистенты судьи – Игорь Золотарёв, Шалва Циклаури; резервный судья – Артур Сагдиев; инспектор – Алексей Монахов.
«Химки» (Московская область) – «Уфа»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Роман Сафьян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Олег Соколов.
19 октября (четверг)
«Акрон» (Тольятти) – «Шинник» (Ярославль): судья – Алексей Лапатухин, ассистенты судьи – Виктор Медведев, Екатерина Курочкина; резервный судья – Кирилл Силантьев; инспектор – Александр Костин.
«Арсенал» (Тула) – «Родина» (Москва): судья – Герман Коваленко, ассистенты судьи – Михаил Кистанов, Станислав Попков; резервный судья – Антон Сидорин; инспектор – Евгений Волнин.