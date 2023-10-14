«Кайрат» — «Зенит»: Александр Ерохин сравнял счёт

В эти минуты проходит товарищеская встреча между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире игру показывает федеральный канал «Матч ТВ».
Уже на восьмой минуте 35-летний бразильский нападающий «Кайрата» Жоао Пауло открыл счёт и вывел казахстанскую команду вперёд. На 29-й минуте петербуржцы сравняли счёт благодаря голу полузащитника Александра Ерохина — 1:1.
Напомним, в данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 11 проведённых матчей. «Кайрат» находится на четвёртой позиции казахстанской Премьер-Лиги, у этого клуба 40 набранных очков за два тура до конца сезона.
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