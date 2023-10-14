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Тихонов: за сборную России должны играть лучшие футболисты

Тихонов: за сборную России должны играть лучшие футболисты
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что результат встречи с Кенией будет зависеть от выбранного состава. По его мнению, тренерский штаб сборной России должен выставить сильнейших игроков на товарищеский матч с африканской сборной.

«Каким получится матч с Кенией? Всё будет зависеть от состава, который выставит Валерий Карпин. Если опять будет ротация… В сборной должны быть самые сильные игроки. Какая бы ситуация у нас ни была — на поле должны выходить лучшие. Должно быть лицо команды, чтобы его было видно», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, встреча сборной России с Кенией состоится в Анталье 16 октября. Матч пройдёт на стадионе «Титаник Мардан» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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