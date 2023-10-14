Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок Камеруна Дуала: матч с Россией стал хорошей тренировкой, Сафонов играл блестяще

Экс-игрок Камеруна Дуала: матч с Россией стал хорошей тренировкой, Сафонов играл блестяще
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Камеруна Рудольф Дуала прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со сборной России (0:1), а также оценил уровень игры вратаря россиян Матвея Сафонова.

«Я посмотрел не весь матч, не видел концовку игры. Понравилось, что команды играли на высоких скоростях, не было чувства, что этот матч для них не важен. Матч с Россией стал хорошей тренировкой для сборной Камеруна, главный тренер проверил в серьёзной игре некоторых игроков, которые играют нечасто. Из того, что я видел, Камерун мне понравился чуть больше. Кого могу выделить из состава сборной России? Определённо вратаря, он играл блестяще», — приводит слова Дуалы «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Материалы по теме
«Нервов было больше, чем кайфа». Карпин отругал игроков сборной после победы над Камеруном
«Нервов было больше, чем кайфа». Карпин отругал игроков сборной после победы над Камеруном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android