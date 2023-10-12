Сафонов пожаловался на «кидалово» Онана, а Соболев признался, что ничего не знает о будущем сопернике.

«Нервов было больше, чем кайфа». Карпин отругал игроков сборной после победы над Камеруном

Сборная России сыграла в Москве впервые за два года. В гости на товарищеский матч приехал Камерун — исторически удобный соперник. И статистика подтвердилась: наша команда выиграла, причём для этого ей хватило всего одного гола.

После матча настала пора не играть и тренировать, а говорить. Ниже — ответы Валерия Карпина и футболистов сборной на вопросы журналистов.

Что сказал Карпин

О нервах и игре сборной

— Мы кайфанули? Нервов было больше, чем кайфа. Многое получалось, но очень многое не получалось. Вынос Камеруна состоялся? Состоялся матч, который мы выиграли.

Нервов было больше, потому что можем играть лучше. Если исключим необъяснимые потери в простых ситуациях, будет лучше. Я не могу это объяснить — потеря вдруг из пустого места, опасные атаки допускали. Если этот брак исключить, то даже сегодня было бы намного лучше.

Об отсутствии Джикии и составе на следующий матч

— Почему Джикия не играл? Потому что я так решил. Почему я так решил? Потому что мне так захотелось.

С Кенией состав изменится сильно. Нам хотелось, чтобы братья Миранчуки сыграли вместе. Всё-таки у братьев-близнецов действительно присутствует связь. Если всё будет нормально, выйдут с Кенией в стартовом составе.

Об отстранении Олимпийского комитета России и игре молодёжки

— Об отстранении ОКР не слышал — сегодня день матча. А что, до этого, что ли, допуск был? Что-то изменилось, что ли?

Молодёжная сборная играет в Бразилии? Конечно, у нас тоже такое желание есть. Но пока мы о матче с Бразилией только мечтаем.

О словах тренера Сенегала и болельщиках

— Сонг оценил мой стиль? Он тоже очень прикольный дяденька — в кепке, модный. Про мой стиль-то что говорить? Мне костюм выдали — я его ношу.

Приятно играть дома практически при полном стадионе. Спасибо организаторам матча и болельщикам. Возможно, поэтому матч получился лучше, чем другие. Антураж предполагал, что эта игра будет менее товарищеской, чем другие.

Что сказали футболисты

Сафонов. Усомнился в вере камерунцев, пожаловался на Онана и высказал пожелание о своём месте в сборной

МАТВЕЙ САФОНОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Игроки Камеруна не верили даже, что могут отобрать у нас мяч. По крайней мере, такое ощущение было на поле.

Раз на сегодняшнюю игру меня поставили, наверное, на этом сборе можно назвать меня первым номером. Но я всё-таки сторонник того, что нужно постоянно доказывать в сезоне, что я держу форму, и к каждому сбору подходить с чистого листа. Доказывать, что именно я должен играть. Рад, что на этот сбор получилось, мне доверили 90 минут игры с Камеруном. Мои ощущения близки к счастью.

Я бы хотел играть все матчи, потому что сидеть и смотреть со скамейки менее интересно. Но я понимаю, что сезон в самом разгаре, у нас ответственные матчи в сезоне, Кубок. Наверное, тренерский штаб примет самое оптимальное решение для футболистов.

Мне было интересно посмотреть на Онана, не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что даст, и не дал. Кидалово, получается (смеётся). Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос.

Соболев. Признался, что ничего не знает о следующем сопернике, и выделил одного из камерунцев

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Для меня неважно: Ирак, Иран, Катар или Камерун. Я выхожу и играю со всеми с одинаковым настроем. Рад, что победили. Обстановка прекрасная. Достаточно много зрителей. Круто, что в будний день пришло 20 тысяч. Спасибо каждому, кто пришёл.

Честно, ничего не знаю о сборной Кении. Знаю только, что быстро бегают, но в футболе есть мяч. Но мы тоже с мячом на «вы».

У Камеруна, наверное, запомнился Абубакар. Мощный нападающий, хорошо бежит. Я смотрел на него во втором тайме, мне понравился. Футболками ни с кем не менялся.