Семак высказался о финансовом превосходстве «Зенита» после ничьей с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей в Winline Суперигре с «Кайратом» (2:2) ответил на вопросы журналистов.

«Закономерна ли ничья при том, что состав «Зенита» оценён порталом Transfermarkt в € 150 млн, а «Кайрата» – всего в € 6 млн? Трудно сказать, закономерна ли. Считаю, что мы играли лучше. Что касается стоимости, то не деньги играют в футбол. Если есть деньги, надо уметь ими распоряжаться. В одном матче может быть что угодно. Даже команды с миллиардными бюджетами иногда уступают командам с бюджетом гораздо ниже.

Как могу прокомментировать вызов в сборную России из «Зенита» только одного игрока? Это вопрос к главному тренеру национальной команды. Значит, на сегодняшний день наши российские футболисты по каким-то причинам не подходят, чтобы быть вызванными в национальную команду», – приводит слова Семака Metaratings.ru.

Напомним, после первых 11 туров чемпионата «Зенит» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. У подопечных Сергея Семака 20 очков в активе. Возглавляет таблицу «Краснодар» — у «быков» 27 очков в 11 играх.