Словения разгромила конкурента Казахстана за выход на Евро-2024 со счётом 3:0

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы H, где встретились сборные Словении и Финляндии. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. Словения разгромила соперника со счётом 3:0.

Хозяева сделали результат уже к 28-й минуте матча. Дублем отметился нападающий словенцев Беньямин Шешко. На 90+2-й минуте точку в игре поставил защитник Словении Эрик Янжа — 3:0.

Таким образом, после семи проведённых матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Словении набрала 16 очков и занимает промежуточное первое место в группе H. В свою очередь, Финляндия находится на третьем месте, проведя семь матчей, в которых заработала 12 очков.

Матч между Данией и Казахстаном, ещё одними претендентами на выход в финальную часть Евро-2024 из группы H, состоится сегодня, в 21:45 мск. В активе команд 13 и 12 очков соответственно.

рекекр