Адиев — о матче с Данией: результат не в пользу Казахстана, значит мы чего-то недоделали

Наставник сборной Казахстана — о матче с Данией: результат не в нашу пользу, значит мы чего-то недоделали

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал поражение от сборной Дании (1:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Первый тайм иногда удавался, но соперник был лучше. В первом тайме имели несколько моментов. Во втором тайме выглядели лучше, и пропала наша скованность. Эпизодами выглядели вовсе здорово. Забили, и могли забить ещё, но не удалось.

У нас был план на игру. Мы вышли с тремя атакующими игроками, как правило раньше мы выходили с двумя. С первых минут мы задействовали трёх атакующих игроков, понимая, что наш соперник один из самых атакующих коллективов в мире. Идея была в том, если бы много прижимались к воротам, и соперник бы нам эти голы забил. Оразов действовал с глубины, и пытался создавать контратаки. Результат не в нашу пользу, и значит, что мы чего-то не доделали», – приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

Казахстан занимает четвёртое место в группе H. На счету команды 12 очков после семи матчей. Столько же баллов у Финляндии, у Дании и Словении набрано по 16 очков, у Северной Ирландии — шесть, у Сан-Марино — ноль. В группе всем командам осталось провести по три поединка.