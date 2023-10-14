Казахстан не уступал Дании почти тайм. Но какие же простые голы пропускала команда Адиева!

Сборная Казахстана потерпела поражение в одном из решающих матчей на финише отборочного цикла Евро-2024. Команда российского тренера Магомеда Адиева проиграла датчанам, хотя имела шансы отнять у них очки, как и в домашнем матче.

Перед этим туром сборная Дании опережала сборную Казахстана всего на одно очко. Вот и по игре нельзя было сказать, что одна команда была в полуфинале прошлого чемпионата Европы, а вторая – записной аутсайдер отборочных циклов Евро. Хозяева владели мячом (около 70% времени) и территориальным преимуществом, однако команда Адиева мало в чём уступала датчанам. У игры была хорошая интенсивность, тем не менее казахстанцы её выдерживали, отчаянно бились за каждый мяч и раз за разом отбирали его ещё до того, как соперник дойдёт до ворот Шацкого. За полтайма команда Каспера Юльманна сделала всего одно касание в штрафной сборной Казахстана. На восьмой минуте скандинавы нанесли первый, неточный удар.

Казахстанцы играли по схеме 5-3-1-1. Впереди нападающего «Астаны» Аймбетова поддерживал с позиции второго форварда талант «Актобе» Самородов, а к ним зачастую присоединялся Оразов из словенского «Копера». Быстрый, резкий и техничный хавбек, но иногда суетливый. Многовато потерь мяча было у него. Тем не менее игроки группы атаки гостей как следует напрягали защитников датчан. Самородов имел момент, Зайнутдинов бил опасный штрафной с 17–18 метров. Но исполнил экс-армеец плохо – послал мяч намного выше цели.

В общем, по игре первый тайм должен был завершаться вничью. Казахстанцы справлялись со скоростями, за которыми могла бы не успевать и сборная России. У датчан получалось создавать напряжение только благодаря стандартам. И забили они на 36-й минуте тоже после штрафного. Эриксен исполнил подачу, Андерсен выиграл воздух у Зайнутдинова, а Винд забил из-под Каирова. Очень простой и обидный гол для команды Адиева!

Но ещё досаднее, что на перерыв команды уходили при счёте 2:0. Два удара в створ от датчан – два забитых мяча. В компенсированное время подуставшие казахстанцы всё же пропустили быструю атаку. Хойлунд из «МЮ» обыграл Быстрова из «Ахмата» и, по сути, сделал гол Скова.

В перерыве Адиев сделал двойную замену, но трудно понять, почему он решил убрать с поля именно Аймбетова и Досмагамбетова. Возможно, российский тренер держал в голове уже следующий матч с Финляндией, который состоится 17 октября. Поэтому решил поберечь основного нападающего и самого возрастного (34-летнего) из находившихся на поле игроков.

Как бы то ни было, второй тайм начался для сборной Казахстана так же ужасно, как завершался первый. И снова гости пропустили лёгкий гол. Эриксен вырезал фирменный чудо-пас за спину Быстрову, а антигерой матча проиграл на рывке Скову – тот реализовал выход один на один.

Впрочем, казахстанцы не опустили рук. Вскоре сыграли замены Адиева. У гостей нашёлся свой Эриксен – свежий хавбек Тагыберген. Он сделал классную длинную передачу в полуфланг на Каирова, чей кросс замкнул ещё один вышедший со скамейки игрок Вороговский. Рано датчане выключились, потеряли концентрацию.

Сборная Казахстана имела возможность реанимировать интригу в середине тайма, когда Каиров не попал в створ, нанося удар головой из убойной позиции. Если бы команда Адиева забила, датчане наверняка занервничали, как в игре первого круга в Астане, когда хозяева превратили 0:2 в 3:2. Но слишком часто чудеса в футболе не случаются. На то и чудеса. Казахстанцы уступили, тем не менее остаются в борьбе за прямую путёвку на Евро: лидерам группы Дании и Словении ещё играть между собой.