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«Манчестер Сити» будущим летом хочет подписать Крооса

«Манчестер Сити» будущим летом хочет подписать Крооса
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Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Реала» Тони Крооса летом следующего года, сообщает Mundo Deportivo.

Переход может состояться на правах свободного агента, поскольку тогда у немца истечёт срок действия контракта с мадридским клубом.

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов платить Кроосу 15 млн евро за сезон. В переходе Тони заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, под руководством которого футболист уже играл в «Баварии» в сезоне-2013/14.

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. В этом сезоне он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 11 матчах за клуб во всех турнирах. После девяти туров испанского чемпионата «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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