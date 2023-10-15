«Манчестер Сити» будущим летом хочет подписать Крооса

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Реала» Тони Крооса летом следующего года, сообщает Mundo Deportivo.

Переход может состояться на правах свободного агента, поскольку тогда у немца истечёт срок действия контракта с мадридским клубом.

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов платить Кроосу 15 млн евро за сезон. В переходе Тони заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, под руководством которого футболист уже играл в «Баварии» в сезоне-2013/14.

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. В этом сезоне он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 11 матчах за клуб во всех турнирах. После девяти туров испанского чемпионата «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка.