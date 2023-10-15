«Манчестер Юнайтед» летом пытался купить Ксави Симонса

В летнее трансферное окно «ПСЖ» получил крупные предложения по голландскому вингеру Ксави Симонсу от «Манчестер Юнайтед» и «Лейпцига», сообщает журналист Лоик Танзи. Клубы получили отказ.

Отказ в полноценном трансфере связан с тем, что деньги пришлось бы перечислить ПСВ. Такие условия соглашения были прописаны у «ПСЖ» с голландским клубом, за который ранее выступал Симонс. Пункт о выплате компенсации в случае перепродажи футболиста был действителен до определённой даты. «ПСЖ» принял решение отправить Симонса в немецкий «Лейпциг» на правах аренды. За семь игр в Бундеслиге 20-летний вингер забил три гола.

Напомним, прошлый сезон 20-летний голландец провёл в аренде в ПСВ. В футболке красно-белых Симонс сыграл 48 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. По итогам чемпионата Нидерландов вингер стал лучшим бомбардиром с 19 мячами.