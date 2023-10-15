Нападающий молодёжной сборной России Салтыков: мы играли друг за друга, за всю страну

Нападающий молодёжной сборной России Никита Салтыков подвёл итоги матча с молодёжной командой «Сантоса». Российская команда обыграла «Сантос» со счётом 6:4. Салтыков на 41-й минуте реализовал пенальти.

«Обе команды старались играть в футбол, у нас была сумасшедшая самоотдача и желание. Мы играли друг за друга, за всю страну, постоянно подсказывали друг другу, не убирали ноги в единоборствах, а действительно полностью отдавались игре», — сказал Салтыков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, молодёжная сборная России сыграла вничью с футбольным клубом «СКА Бразил» до 20 лет (2:2), а также победила команду «Палмейраса» U21 (3:1). В следующем матче сборная России сыграет с молодёжной командой «Сан‑Паулу». Встреча состоится в понедельник, начало — в 16:30 по московскому времени.