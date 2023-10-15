Владимир Быстров рассказал, как поставил на матч, в котором принимал участие

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал, как поставил на матч, в котором он принимал участие. Изначально тренер не планировал выпускать футболиста на поле.

«Когда только появились букмекерские конторы, я зарегистрировался там. Мы были в Испании, в Марбелье. У меня нога побаливала. Мне сказали, что на поле не выйду. Тогда я решил поставить на противников против себя. И поставил там 5 тысяч рублей, сижу довольный. Называют состав, бац, я в составе. Я два забил, один отдал, 3:1 выиграли. Пять тысяч вернули, написали, что в матче, где вы участвуете, нельзя ставить. Я в «Зените» тогда играл»,— сказал Быстров в новом выпуске «Это футбол, брат!» во «ВКонтакте».

За профессиональную карьеру Быстров провёл 403 матча, в которых забил 49 голов.