Симон: камеры в раздевалках? Однажды они залезут в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю

Вратарь сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Унай Симон подверг критике практику с допуском телевизионных камер в раздевалку команд.

«Я оставлю эту тему, потому что бессмысленно её обсуждать. Нам говорят, что это нужно, вот и всё. Я думаю, что следует установить личные границы. Но, похоже, однажды они намереваются залезть в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней. Моим друзьям такое неинтересно, но я понимаю, что есть люди, которым это нравится», — приводит слова Симона Marca.

Напомним, сегодня, 15 октября, в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании сыграет с национальной командой Норвегии. Встреча пройдёт в Осло на стадионе «Уллевол». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.