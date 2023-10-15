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Норвегия — Испания. Прямая трансляция
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Симон: камеры в раздевалках? Однажды они залезут в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю

Симон: камеры в раздевалках? Однажды они залезут в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю
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Вратарь сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Унай Симон подверг критике практику с допуском телевизионных камер в раздевалку команд.

«Я оставлю эту тему, потому что бессмысленно её обсуждать. Нам говорят, что это нужно, вот и всё. Я думаю, что следует установить личные границы. Но, похоже, однажды они намереваются залезть в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней. Моим друзьям такое неинтересно, но я понимаю, что есть люди, которым это нравится», — приводит слова Симона Marca.

Напомним, сегодня, 15 октября, в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании сыграет с национальной командой Норвегии. Встреча пройдёт в Осло на стадионе «Уллевол». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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