Тренер сборной Кении: Россия хорошо использует время без международных матчей

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился мнением относительно того, как функционирует национальная команда России в условиях неучастия в международных турнирах.

«Баны сборной Кении и России отличаются. У нас был реальный бан — мы не могли играть любые матчи. Россия отстранена только от официальных матчей. Это большая разница. Россия хорошо использует время, которое есть сейчас. Карпин строит новую команду, включает много новых игроков. Он может продолжить это делать, когда Россия вернётся на международную арену.

Для нас бан был серьёзной проблемой, потому что в федерации ничего не работало — любые национальные команды. Мы даже не могли проводить сборы. Это влияло на лигу — она не такая конкурентоспособная, как любая лига Европы. Из-за этого у нас появились серьёзные проблемы, когда мы вернулись. И они есть сейчас: есть физическая, психологическая и тактическая разница между нашими игроками и теми, кто играет за другие иностранные команды», — сказал Фырат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.