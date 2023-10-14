Главный тренер сборной Кении поделился ожиданиями от матча с Россией

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией. Фырат надеется, что его подопечные смогут показать лучшие качества на футбольном поле.

«Команда в приподнятом настроении. В этом году мы уже сыграли два громких матча с Ираном и Катаром. Мы надеемся, что ребята смогут показать свои лучшие качества против России, и с нетерпением ждём предстоящих отборочных матчей чемпионата мира», — сказал Фырат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч между сборными России и Кении состоится в Анталье (Турция) в понедельник, 16 октября. Начало игры — в 19:00 мск. В предыдущей встрече российская сборная обыграла команду Камеруна со счётом 1:0.