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Солтмурад Бакаев: был удивлен переходу Зелимхана из «Зенита» в ОАЭ

Солтмурад Бакаев: был удивлен переходу Зелимхана из «Зенита» в ОАЭ
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Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев, находящийся в данный момент в аренде в «Родине», рассказала, как отреагировал на новость о переходе своего брата, полузащитника Зелимхана Бакаева из «Зенита» в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ на правах аренды.

«С братом общаюсь. У него все хорошо, недавно ассист сделал. Я лично удивлен переходом — у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется. Может быть, он подтянул, но для меня переход был удивителен. Хотя слежу сейчас за соцсетями команды, он улыбается, общается. Как оценю переход? Он правильно поступил. Я его поддерживаю всегда», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Бакаева в эмиратский клуб «Аль-Вахда» 19 сентября. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024. В составе сине‑бело‑голубых он провёл 34 матча, забил три мяча и стал чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Ранее 27‑летний хавбек выступал за московский «Спартак» и тульский «Арсенал».

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