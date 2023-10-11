Джикия: cозванивался с Бакаевым, поздравил с первым ассистом. Он молодец!

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что поздравил полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Зелимхана Бакаева, в данный момент находящегося в аренде в «Аль-Вахде», с первой голевой передачей за клуб из ОАЭ.

«Созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом. У Зелимхана всё хорошо. Работает, тренируется, уже отдаёт результативные передачи. Он молодец!» — приводит слова Джикии Sport24.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Бакаева в эмиратский клуб «Аль-Вахда» 19 сентября. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024. В составе сине‑бело‑голубых он провёл 34 матча, забил три мяча и стал чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Ранее 27‑летний хавбек выступал за московский «Спартак» и тульский «Арсенал».