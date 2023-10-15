Игрок «Ниццы» Аталь извинился за призыв к «чёрному дню для евреев» в поддержку Палестины

Алжирский футболист «Ниццы» Юсеф Аталь принёс извинения за скандальное видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа, которое Аталь опубликовал в своих соцсетях. Алжирца могли выгнать из команды за поддержку Палестины. Вскоре он удалил эту публикацию.

«Я понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей. Это не входило в мои намерения, и я приношу извинения. Хочу однозначно выразить свою точку зрения: я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю всех жертв. Я никогда не поддержу разжигание ненависти. Мир – это идеал, в который я твёрдо верю», — написал Аталь в своих соцсетях.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.