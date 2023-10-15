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Юниор ЦСКА Бадмаев получил тяжёлую травму в матче сборной России

Юниор ЦСКА Бадмаев получил тяжёлую травму в матче сборной России
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Центральный защитник юниорского ЦСКА Мингиян Бадмаев получил перелом в первом товарищеском матче сборной России до 16 лет со сборной Белоруссии (2:1), который прошёл 12 октября.

«У 16-летнего футболиста выявили перелом лодыжки со смещением. Ему сделали операцию в Минске», — сообщает пресс-служба молодёжной сборной России.

Молодёжная сборная России

В нынешнем сезоне Бадмаев принял участие в десяти матчах в первенстве ЮФЛ-2, где результативными действиями не отметился.

Напомним, на октябрьских сборах основная сборная России встретилась с национальной командой Камеруна (1:0), а также 16 октября пройдёт встреча со сборной Кении в Турции. Также молодёжная команда до 21 года проводит свой сбор в Бразилии, где уже сыграла со «СКА Бразил» (2:2), «Палмейрасом» (3:1) и «Сантосом» (6:4), а также проведёт матч с «Сан-Паулу» 16 октября.

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