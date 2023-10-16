Пименов — о матче России с Кенией: жду не меньше чем 6:0

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов признался, что ждёт крупной победы от команды Валерия Карпина в предстоящем товарищеском матче со сборной Кении. Он заявил, что ожидает счёт не меньше чем 6:0.

«Я жду только крупной победы. А что у нас Кения, это что? Бегуны — да. Жду не меньше чем 6:0», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч национальных команд России и Кении пройдёт сегодня, 16 октября, на территории элитного турецкого отеля, на стадионе «Титаник Мардан» в Анталии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В четверг, 12 октября, российская сборная обыграла сборную Камеруна в товарищеской встрече (1:0) благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.