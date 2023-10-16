Бенхамин Гарре — о получении паспорта РФ: если моя семья согласна, то никаких проблем нет

Аргентинский футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о перспективе получения российского паспорта.

«Собираюсь ли получать российский паспорт? Где-то полтора месяца назад Сергей Корниленко поинтересовался у меня, какая ситуация. Я сказал, что с моей стороны никаких препятствий нет. Если моя семья, отец, мой представитель — они согласны, то никаких проблем нет», — приводит слова Гарре «Российская газета».

Гарре перешёл в самарскую команду зимой 2023 года за € 1,7 млн из «Расинга». В этом сезоне аргентинец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и двумя результативными передачами.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 21 очко в 11 матчах.