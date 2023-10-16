Игрок «Тоттенхэма» Хёйбьерг: я не играю так много, как привык

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг поделился мнением о нынешнем состоянии лондонского клуба, а также отметил, что стал получать меньше игрового времени.

«Мы занимаем очень хорошее положение в лиге, несмотря на то что сезон начался совсем недавно. Мы добились действительно существенного прогресса. И теперь нельзя оступаться. Я играю не так много, как привык, но это тоже часть профессии футболиста, нужно принять данный факт и учиться на этом», — приводит слова Хёйбьерга Evening Standard.

Напомним, в нынешнем сезоне датчанин в составе «шпор» принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых в общей сложности провёл на поле 212 минут. За эти матчи Хёйбьерг не смог отметиться ни одним результативным действием.